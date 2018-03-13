USD:  25.96  26.34   EUR:  31.93  32.58  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В Киеве на взятке задержана чиновница налоговой инспекции - СБУ

13.03.2018 10:49
По данным СБУ, подозреваемая требовала от бизнесмена 31 тыс грн за перерегистрацию на упрощенную систему налогообложения
В Киеве на взятке задержана чиновница налоговой инспекции - СБУ
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке исполняющую обязанности заместителя начальника Государственной налоговой инспекции одного из районов Киева. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что чиновница наладила преступную схему систематического получения неправомерной выгоды от предпринимателей за несоздание искусственных препятствий в их деятельности. Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства злоумышленницей от местного предпринимателя 31 тыс грн за выдачу справок об отсутствии задолженностей и перерегистрацию на упрощенную систему налогообложения.

Сотрудники СБУ задержали налоговика в ее рабочем кабинете после получения всей суммы взятки.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 УК (получение взятки) планируется проведение обысков по месту работы и жительства задержанного.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Ранее в СБУ заявили о разоблачении на взятке директора одного из государственных предприятий Киевской областной государственной администрации.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- будь в курсе событий. Подписывайся на наш Telegram

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 