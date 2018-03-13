В Киеве на взятке задержана чиновница налоговой инспекции - СБУ

По данным СБУ, подозреваемая требовала от бизнесмена 31 тыс грн за перерегистрацию на упрощенную систему налогообложения

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке исполняющую обязанности заместителя начальника Государственной налоговой инспекции одного из районов Киева. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что чиновница наладила преступную схему систематического получения неправомерной выгоды от предпринимателей за несоздание искусственных препятствий в их деятельности. Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства злоумышленницей от местного предпринимателя 31 тыс грн за выдачу справок об отсутствии задолженностей и перерегистрацию на упрощенную систему налогообложения.

Сотрудники СБУ задержали налоговика в ее рабочем кабинете после получения всей суммы взятки.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 УК (получение взятки) планируется проведение обысков по месту работы и жительства задержанного.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Ранее в СБУ заявили о разоблачении на взятке директора одного из государственных предприятий Киевской областной государственной администрации.

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