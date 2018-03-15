В Киеве полиция ищет взрывчатку в ТЦ Квадрат
В настоящее время в торговом центре Квадрат, который находится возле киевской станции метро Лукьяновская, ищут взрывчатку. Об этом сообщил корреспонденту LIGA.net сотрудник полиции.
"Поступил звонок о минировании, никого не пускают", - отметил полицейский.
Здание торгового центра оцепили сотрудники Нацполиции.
В пресс-службе Нацполиции Киева подробности о минировании не стали рассказывать. "Уточняем сейчас, минут через десять информация появится на сайте Нацполиции", - сказали LIGA.net в пресс-службе.
17 ноября 2017 года в Киеве неизвестные сообщили о минировании 12 объектов.
Читайте также: Минирование ТРЦ в Киеве: взрывчатку не нашли
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
13:50
-
вчера
09:16
-
вчера
18:35
-
13:57
-
13.03.18
08:00