В Киеве полиция ищет взрывчатку в ТЦ Квадрат

В Нацполицию Киева сегодня поступил звонок о минировании торгового центра Квадрат, здание оцепили

В настоящее время в торговом центре Квадрат, который находится возле киевской станции метро Лукьяновская, ищут взрывчатку. Об этом сообщил корреспонденту LIGA.net сотрудник полиции.

"Поступил звонок о минировании, никого не пускают", - отметил полицейский.

Здание торгового центра оцепили сотрудники Нацполиции.

В пресс-службе Нацполиции Киева подробности о минировании не стали рассказывать. "Уточняем сейчас, минут через десять информация появится на сайте Нацполиции", - сказали LIGA.net в пресс-службе.

17 ноября 2017 года в Киеве неизвестные сообщили о минировании 12 объектов.

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