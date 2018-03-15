Минирование ТЦ Квадрат в Киеве: взрывчатку не нашли
В результате обследования киевского торгового центра Квадрат и прилегающей к нему территории, взрывоопасных веществ и предметов не обнаружено. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киеве.
"Информация о заминировании не подтвердилась. На момент проверки из помещения эвакуировали более 200 человек", - отметили в пресс-службе.
По данному факту следственный отдел Шевченковского управления полиции начал уголовное производство по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса.
В полиции уточнили, что сегодня в 12:37 поступило сообщение о том, что в помещении торгово-развлекательного заведения на улице Белорусской заложена взрывчатка.
Ранее сообщалось, что в торговом центре Квадрат, который находится возле киевской станции метро Лукьяновская, полиция ищет взрывчатку.
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