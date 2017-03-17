Грицак о россиянке Самойловой на Евровидении: Закон один для всех

Власти путинской России решили отправить в Киев на финал песенного конкурса Евровидение-2017 певицу Юлию Самойлову, чтобы "отследить реакцию" официального Киева. Об этом журналистам заявил глава службы Василий Грицак, передает корреспондент LIGA.net.

"Оперативные данные, которые есть у СБУ... То, что говорят данные, оперативные источники со стороны России - в России были другие певцы со, скажем так, не худшими вокальными данными, но почему-то было принято решение отправить на Евровидение к нам именно этого человека - для того, чтобы посмотреть на нашу реакцию. Реакция СБУ обязательно будет, но мы также хотели услышать по этому вопросу и организаторов Евровидения, Министерство культуры", - сказал он.

По словам главы СБУ, "закон - один для всех", и если человек осознанно въехал на временно оккупированную территорию АР Крым, проигнорировав украинский закон, это означает, что такой человек совершил административное правонарушение.

"Это является основанием для того, чтобы, в принципе, закрыть въезд", - подчеркнул он, отвечая на вопрос журналистов, имеет ли право ехать в Украину российская певица.

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Финал песенного конкурса состоится в мае в Киеве. Ранее сообщалось, что в 2015 году Самойлова нарушила определенный законами Украины порядок въезда на временно оккупированную территорию, дав концерт в Керчи.

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