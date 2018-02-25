Украина выбрала своего представителя на Евровидении-2018

MELOVIN с песней "Under The Ladder" будет представлять Украину на песенном конкурсе, который в этом году пройдет в португальском Лиссабоне

Певец MELOVIN с песней "Under The Ladder" победил в национальном отборе на песенный конкурс Евровидение.

Он будет представлять Украину на конкурсе, который в этом году пройдет в Лиссабоне.

Решение было принято с учетом голосов жюри и зрителей. Судьи выставили претендентам представлять Украину на Евровидении следующие баллы: Vilna - 1 балл, The Erised - 2, Kadnay - 3, Laud - 4, MELOVIN - 5, Tayanna - 6.



Зрительские баллы распределились так: The Erised получил 1 балл, Laud - 2, Vilna - 3, Tayanna - 4, Kadnay - 5 и MELOVIN получил 6 баллов.

29 января стало известно, что участник от Украины будет бороться за выход в финал конкурса во второй части второго полуфинала 10 мая.

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