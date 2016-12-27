Украина получила второй транш финансовой помощи ЕС

Эквивалент транша в национальной валюте направляется на финансирование расходов общего фонда государственного бюджета Украины

Украина получила второй транш финансовой помощи Европейского Союза в сумме €55,125 млн в рамках соглашения о финансировании, заключенного между правительством Украины и Европейской комиссией в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Указанные безвозмездные и безвозвратные ресурсы были предоставлены Украине по результатам проведения Европейской комиссией оценки внедрения Украиной реформ в сферах борьбы с коррупцией, улучшения системы государственных закупок, улучшения прозрачности и подотчетности в сфере управления государственными финансами, реформы сферы государственного управления, реформирования системы предоставления административных услуг, внедрения конституционной реформы и гармонизации избирательного законодательства и законодательства о финансировании политических партий", - говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства отметили, что эквивалент указанных средств в национальной валюте, как и средства первого транша, направляется на финансирование расходов общего фонда государственного бюджета Украины.

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