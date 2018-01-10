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Из 30 млрд грн "денег Януковича" освоено только 5 млрд грн - Енин

10.01.2018 06:50
Замгенпрокурора не исключает необходимость расследования того факта, что до конца года не освоили переведенные в бюджет деньги
Из 30 млрд грн "денег Януковича" освоено только 5 млрд грн - Енин
Евгений Енин (фото - пресс-служба ГПУ)

Из конфискованных 30 млрд грн "денег Януковича" освоено пять млрд грн. Об этом сказал заместитель генерального прокурора Евгений Енин в эфире 5 канала.

"Я не исключаю, что этим вопросом может заняться следственный орган, потому что когда Верховная Рада принимает изменения бюджета в средине лета этого года,  а до конца года деньги не освоены, тут по меньшей мере есть определенные сомнения", - отметил Енин.

28 апреля 2017 года в СНБО сообщили, что $1,5 млрд на счетах Януковича и его команды конфискованы и уже поступают в бюджет. Адвокат Януковича опровергает причастность своего подзащитного к конфискованным средствам.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
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