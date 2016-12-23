Разведка о Светлодарске: боевики несут потери, проводят ротацию

Террористы проводят ротацию в связи с эскалацией на Светлодарской дуге, отметили в ГУР

Украинская разведка установила очередные факты отсутствия взаимодействия между передовыми и артиллерийскими подразделениями боевиков террористических организаций ЛНР/ДНР. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Разведка сообщает, что 20-21 декабря тела ликвидированных оккупантов из дебальцевской больницы в енакиевский морг вывозили более десяти автомобилей.

"Вследствие отсутствия взаимодействия между передовыми и артиллерийскими подразделениями 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ увеличилась численность погибших и раненых военнослужащих соединения", - отметили в ГУР.

"22 декабря под обстрелы своей артиллерии попал личный состав передового подразделения в районе Светлодарское наступление, что привело к гибели и ранений военнослужащих, находившихся на боевых позициях", - сказали в ГУР.

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По данным разведки, этот случай негативно повлиял на морально-психологическое состояние личного состава, в связи с чем российским оккупационным командованием принято решение о его внеплановой ротации.

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23 декабря сообщалось, что информация о гибели троих украинских военных в плену террористов в Донбассе не соответствует действительности.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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