Два ДТП в Запорожской области: погибли пять человек
В Запорожской области сегодня утром произошло сразу две аварии, в результате которых погибли пять человек. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
В 07:50 поступило сообщение о ДТП на трассе Харьков-Симферополь около Степногорска. Столкнулись Ланос и Нексия в результате плохих погодных условий. Погибли пассажир и водитель Ланоса.
В 09:49 на участке дороги Васильевка-Бердянск столкнулся Москвич и КамАЗ. Предварительно известно, что водитель Москвича выехал на встречную полосу. В результате погибли трое несовершеннолетних, которые были в легковой машине, водитель получил тяжелые травмы.
На месте работают следственно-оперативные группы, которые устанавливают все обстоятельства трагедии.
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