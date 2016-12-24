USD:  26.45  27.08   EUR:  27.49  28.44  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Два ДТП в Запорожской области: погибли пять человек

24.12.2016 14:15
В результате сразу двух аварий погибли двое взрослых и трое несовершеннолетних
Два ДТП в Запорожской области: погибли пять человек
Фото: sai.gov.ua

В Запорожской области сегодня утром произошло сразу две аварии, в результате которых погибли пять человек. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В 07:50 поступило сообщение о ДТП на трассе Харьков-Симферополь около Степногорска. Столкнулись Ланос и Нексия в результате плохих погодных условий. Погибли пассажир и водитель Ланоса. 

В 09:49 на участке дороги Васильевка-Бердянск столкнулся Москвич и КамАЗ. Предварительно известно, что водитель Москвича выехал на встречную полосу. В результате погибли трое несовершеннолетних, которые были в легковой машине, водитель получил тяжелые травмы. 

На месте работают следственно-оперативные группы, которые устанавливают все обстоятельства трагедии. 

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.


ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 