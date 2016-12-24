Два ДТП в Запорожской области: погибли пять человек

В результате сразу двух аварий погибли двое взрослых и трое несовершеннолетних

В Запорожской области сегодня утром произошло сразу две аварии, в результате которых погибли пять человек. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.



В 07:50 поступило сообщение о ДТП на трассе Харьков-Симферополь около Степногорска. Столкнулись Ланос и Нексия в результате плохих погодных условий. Погибли пассажир и водитель Ланоса.



В 09:49 на участке дороги Васильевка-Бердянск столкнулся Москвич и КамАЗ. Предварительно известно, что водитель Москвича выехал на встречную полосу. В результате погибли трое несовершеннолетних, которые были в легковой машине, водитель получил тяжелые травмы.



На месте работают следственно-оперативные группы, которые устанавливают все обстоятельства трагедии.



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