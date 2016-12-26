В Украине египтянину дали срок за торговлю наркотиками

Гражданин Египта, проживающий в Одессе, по почте получил из Нигерии наркотики и планировал сбыть их в Украине. Правоохранители разоблачили иностранца

Суд в Одессе признал виновным гражданина Египта в торговли наркотиками и приговорил мужчину к семи годам тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Мужчина признан виновным в совершении ряда преступлений, среди которых приобретение наркотиков в особо крупном размере для сбыта и их контрабанда.

Установлено, что в 2014 году гражданин Египта, который долгое время проживал в Одессе, организовал контрабанду и сбыт кокаина.

Наркотическое вещество он покупал в Нигерии, через почтовые отправления египтянин получил наркотики в Одессе и планировал их реализовать.









Правоохранители разоблачили иностранца после получения первой посылки с автозапчастями, в которой было скрыто около 100 г кокаина.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.