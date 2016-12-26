В Украине египтянину дали срок за торговлю наркотиками
Суд в Одессе признал виновным гражданина Египта в торговли наркотиками и приговорил мужчину к семи годам тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
Мужчина признан виновным в совершении ряда преступлений, среди которых приобретение наркотиков в особо крупном размере для сбыта и их контрабанда.
Установлено, что в 2014 году гражданин Египта, который долгое время проживал в Одессе, организовал контрабанду и сбыт кокаина.
Наркотическое вещество он покупал в Нигерии, через почтовые отправления египтянин получил наркотики в Одессе и планировал их реализовать.
Правоохранители разоблачили иностранца после получения первой посылки с автозапчастями, в которой было скрыто около 100 г кокаина.
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