Минобороны: сутки в зоне АТО прошли без потерь (карта боев)
Силы антитеррористической операции в Донбассе за минувшие сутки не понесли потерь ни погибшими, ни ранеными. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент ЛІГА.net.
"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", - сказал он.
По словам Лысенко, на луганском направлении 27 декабря боевые действия велись только в Попаснянском районе и только между 16:00 и 17:00. Террористы четыре раза обстреляли две позиции ВСУ, применив легкое вооружение и бронетехнику.
Что касается донецкого направления, здесь, в отличие от предыдущих дней, вражеские обстрелы произошли по всей линии фронта.
"Противник продолжает систематически нарушать режим тишины на Светлодарской дуге, на горловском периметре, в Авдеевской промзоне и на подступах к Донецкому аэропорту. В Луганском, Новгородском и Авдеевке противник применял минометы", - отметил Лысенко.
Всего за минувшие сутки на донецком направлении было зафиксировано 15 обстрелов со стороны террористов, в том числе пять - из тяжелого вооружения.
На мариупольском направлении боевики вели обстрелы на участке фронта Павлополь - Широкино, применяя утром и вечером тяжелое вооружение - минометы и гаубицы.
Как отметил Лысенко, самая сложная обстановка на этом направлении наблюдается в Широкино: здесь обстрелы со стороны оккупантов продолжались с перерывами более шести часов.
"Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 25 вражеских обстрелов, в том числе восемь - из тяжелого вооружения", - сообщил спикер Минобороны.
Также 27 декабря в районе проведения АТО украинские военные зафиксировали три пролета вражеских беспилотников.
28 декабря сообщалось о том, что за минувшие сутки боевики 44 раза обстреляли позиции ВСУ в зоне проведения АТО.
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