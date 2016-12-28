Минобороны: сутки в зоне АТО прошли без потерь (карта боев)

Как сообщил Лысенко, 27 декабря ни один боец АТО не погиб и не был ранен. Наибольшее число обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении

Силы антитеррористической операции в Донбассе за минувшие сутки не понесли потерь ни погибшими, ни ранеными. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент ЛІГА.net.

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", - сказал он.

По словам Лысенко, на луганском направлении 27 декабря боевые действия велись только в Попаснянском районе и только между 16:00 и 17:00. Террористы четыре раза обстреляли две позиции ВСУ, применив легкое вооружение и бронетехнику.



Что касается донецкого направления, здесь, в отличие от предыдущих дней, вражеские обстрелы произошли по всей линии фронта.

"Противник продолжает систематически нарушать режим тишины на Светлодарской дуге, на горловском периметре, в Авдеевской промзоне и на подступах к Донецкому аэропорту. В Луганском, Новгородском и Авдеевке противник применял минометы", - отметил Лысенко.



Всего за минувшие сутки на донецком направлении было зафиксировано 15 обстрелов со стороны террористов, в том числе пять - из тяжелого вооружения.

Набоевики вели обстрелы на участке фронта Павлополь - Широкино, применяя утром и вечером тяжелое вооружение - минометы и гаубицы.Как отметил Лысенко, самая сложная обстановка на этом направлении наблюдается в Широкино: здесь обстрелы со стороны оккупантов продолжались с перерывами более шести часов."Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 25 вражеских обстрелов, в том числе восемь - из тяжелого вооружения", - сообщил спикер Минобороны.Также 27 декабря в районе проведения АТО украинские военные зафиксировали три пролета вражеских беспилотников.

28 декабря сообщалось о том, что за минувшие сутки боевики 44 раза обстреляли позиции ВСУ в зоне проведения АТО.

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