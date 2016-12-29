Штаб АТО: за сутки боевики 50 раз нарушили режим тишины

Боевики вели огонь на мариупольском, донецком и луганском направлениях

Всего за минувшие сутки боевики гибридной армии РФ 50 раз нарушили режим прекращения огня, одним из них было боевое столкновение. Об этом в своем Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

На мариупольском направлении террористы из 120-мм минометов обстреляли Марьинку и Водяное, из 82 мм - Красногоровку, Талаковку и Широкино, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Талаковку, Павлополь, Старогнатовку, Широкино, Новотроицкое и Марьинку.

На донецком направлении из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов российско-оккупационные войска вели огонь по позициям ВСУ в районе Луганского, из гранатометов - по Майорскому. Из стрелкового оружия обстреляли позиции вблизи Троицкого, Авдеевки, Зайцева и Новоселовки Второй. Боевое столкновение произошло в районе Крутой Балки.

На луганском направлении из вооружения БМП оккупанты обстреливали Балку Кошарную, а из стрелкового оружия - Крымское, Станицу Луганскую и Малиновое.

В ночь на 24 декабря в Донбассе был введен очередной бессрочный режим прекращения огня. Однако террористы не соблюдают договоренности, продолжая обстреливать позиции сил АТО и населенные пункты.

28 декабря сообщалось, что за сутки боевики 44 раза обстреляли позиции ВСУ в зоне проведения антитеррористической операции.

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