Первые дни 2017 года в зоне АТО прошли неспокойно: карта боев

Четверо украинских военных ранены. Боевики открывали огонь на всех направлениях

На луганском направлении боевые действия велись только в новогоднюю ночь, еще до рассвета. Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ в Станице Луганской и Сизом. Тяжелое вооружение при этом не использовалось и обстрелы были короткими, не более 15 минут. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, передает корреспондент ЛІГА.net .

На донецком направлении сутки начались с активных обстрелом террористов на Светлодарской дуге. Сразу после наступления нового года по киевскому времени боевики открыли огонь сначала с легкого вооружения, а потом из минометов. Всего по позициями сил АТО было выпущено 19 минометных снарядов. Позже боевики начали провокации в Троицком, Зайцево, Верхнеторецком и Авдеевке. Все они закончились еще до двух часов ночи. После этого террористы активизировались уже после 23 часов, когда еще трижды обстреляли позиции ВСУ. Каждый обстрел длился около 25-30 минут.





Всего на донецком направлении за сутки произошло девять обстрелов.

На мариупольском направлении боевики активизировались не в новогоднюю ночь, а вечером 1 января. Гибридные войска РФ массово использовали минометы на участке Павлополь-Широкино. Террористы выпустили более 70 мин. Огонь из легкого вооружения боевики открывали практически целый день.

"В целом, как и раньше, на южный рубежах, как и раньше, неспокойно. Но они под надежной защитой", - отметил Мотузяник.

Также по одному обстрелу произошло в Марьинке и Новотроицком. Они происходили еще до рассвета.

Всего за сутки на мариупольском направлении зафиксировано 26 обстрелов позиций сил АТО. В 11 случаях - боевики использовали тяжелое вооружение.

Дважды над позиями ВСУ пролетали беспилотники террористов.

Погибших украинских военных нет, четверо - ранены.

1 января в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, один военнослужащий получил ранения в Зайцево результате вражеского обстрела.

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