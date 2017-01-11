СБУ перекрыла канал поставки наркотиков в колонию под Полтавой
Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и оперативными работниками пенитенциарной службы перекрыли канал поставки наркотиков в одной из исправительных колоний Полтавской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ
Правоохранители задержали на контрольно-пропускном пункте колонии начальника отделения социально-психологической службы отдела социально-воспитательной и психологической работы заведения. При осмотре у майора внутренней службы оперативники СБУ обнаружили дозы гашиша, марихуаны и амфетамина, которые были скрыты в сигаретах, предназначавшихся заключенным.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Сотруднику колонии грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
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