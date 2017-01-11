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В Сумской области СБУ перекрыла канал переправки нелегалов из РФ

11.01.2017 17:50
Оперативники СБУ совместно с пограничниками задержали двух злоумышленников и нелегала, которого они переместили на территорию Украины из России
В Сумской области СБУ перекрыла канал переправки нелегалов из РФ
Фото: facebook.com/Олеся Рапута

В Сумской области в окрестностях города Ахтырка вчера, 10 января, оперативники Службы безопасности Украины совместно с пограничниками в ходе проведения спецоперации задержали двух злоумышленников и нелегала, которого они переместили на территорию Украины из России за пределами установленных пунктов пропуска. Об этом сообщила пресс-офицер УСБУ в Сумской области Олеся Рапута в Facebook.

Факт незаконного пересечения границы со стороны России злоумышленниками и нелегалом задокументирован.

"Один из задержанных - гражданин Украины, другой - Азербайджана. Нелегал также из Азербайджана", - уточнила Рапута.

По данным СБУ, перевозчики нелегала являются знакомыми россиянина, который осуществлял незаконную переправку лиц через госграницу Украины при содействии сотрудников пограничной службы ФСБ РФ, и был недавно задержан.

Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого СБУ по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой.

5 января сотрудники СБУ совместно с пограничниками задержали гражданина России по подозрению в организации канала перемещения нелегальных мигрантов через украинскую границу в Сумской области. Россиянин переправлял нелегалов в обоих направлениях при содействии пограничной службы Федеральной службы безопасности России.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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