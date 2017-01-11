Полиция проверяет информацию о захваченной в Донецке медсестре
Полиция Донецкой области начала проверку информации о захвате боевиками медсестры Нацгвардии в оккупированном Донецке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Донецкой обл.
При этом в полиции отметили, что от родных задержанной медсестры никаких заявлений и сообщений на поступало.
Полиция внесла данный факт в журнал Единого учета дежурной части ГУ НП в Донецкой области.
Сегодня пресс-служба полка Азов, который является частью Нацгвардии, сообщила, что в оккупированном Донецке боевики террористической организации ДНР задержали женщину-медика НГУ (воинской части 3057).
В Нацгвардии сообщили, что передали всю информацию о захваченной медсестре в специализированное подразделение СБУ.
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