В Харькове полиция расследует смерть военного в госпитале

Военного доставили в харьковский госпиталь неделю назад в тяжелом состоянит. Вчера, 17 января, он скончался. Полиция открыла уголовное дело

В военном госпитале Харькова скончался 34-летний военный, который был доставлен в тяжелом состоянии из госпиталя Северодонецка ранее. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Солдат был доставлен в Военно-медицинский клинический центр Северного региона Харькова из Северодонецка 8 января в тяжелом состоянии.

У военного диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом костей носа, рвано-ушибленную рану ушной раковины, закрытую тупую травму грудной клетки и живота, химический ожог глотки, пищевода, желудка, верхних дыхательных путей, отметили в полиции.

Вчера, 17 января, несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался.

Открыто уголовное производство по ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК Украины.

В настоящее время следователем назначена экспертиза для установления причины смерти солдата. Следствие продолжается.

Вчера, 17 января, в Черновицкой области был найден мертвым военнослужащий, по предварительным данным, солдат покончил жизнь самоубийством.

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