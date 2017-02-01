В Луганской области боевики обстреляли поселок: нет света и воды

Вследствие обстрелов есть разрушения частных домов, здания школы

Сегодня в 05:00 боевики обстреляли поселок Врубовка Попаснянского района Луганской области. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай у себя в Facebook.

Вследствие обстрелов есть разрушения частных домов, здания школы. Учебный процесс в учебном заведении приостановлен.

По информации пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, огнем из артиллерии 152-мм калибра повреждены системы электро- и водоснабжения во Врубовке Попаснянского района. Сейчас на месте происшествия работают специалисты и ликвидируют последствия обстрела, в населенный пункт доставлены генераторы.

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 20 раз нарушали режим тишины вдоль линии разграничения.

В направлении окраин города Попасная, сел Новозвановка, Новоалександровка и Троицкое 11 раз применялись 152-мм самоходные артиллерийские установки, 82-мм минометы, автоматические и противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По укреплениям сил АТО вблизи сел Лопаскино и Крымское Новоайдарского района боевики семь раз использовали 152-мм самоходные артиллерийские установки, 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В то же время в направлении пгт Станица Луганская открывался огонь из подствольных гранатометов. Также, в районе работал вражеский снайпер.

"Вчера вечером боевики били по социальным объектам - системах водо- и электроснабжения, школе. Мы не позволим дестабилизировать ситуацию в области и посеять панику среди мирного населения. Все объекты будут оперативно восстановлены", - отметил замглавы Луганской ОВГА Юрий Клименко.

Вчера в течение дня из оккупированного села Сокольники террористы из 120 мм миномета обстреливали Трехизбенку.

В результате обстрела были повреждены 20 окон Трехизбенской общеобразовательной школы, расположенной по улице Щорса, 2, крыша жилого дома № 14 по ул. Пархоменко и сельскохозяйственные сооружения, расположенные во дворе дома № 29 по ул. Пархоменко.

За 31 января 2017 года в Донбассе зафиксировано 86 обстрелов со стороны российских оккупационных войск, вследствие чего один военнослужащий погиб, девять получили ранения и столько же травмированы.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.