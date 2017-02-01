В результате боевых действий обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция

В результате обстрела в Донецкой области обесточена Верхнекальмиусская станция. В связи с этим Донецк и Макеевка остались без воды. Об этом сообщает представительство ОБСЕ в Украине в Twitter.

В результате боевых действий обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Поврежден 3-й электрический ввод (линия электропередачи 35 кВ). Подача воды на Донецк, а также на Червоногвардейский район Макеевки остановлена полностью.

С раннего утра под Авдеевкой снова идут интенсивные бои между украинской армией и российскими оккупационными войсками, которые продолжают бить по позициям сил АТО и застройке из тяжелого вооружения. Из-за невозможности ремонта под обстрелами в отопительной системе города температура воды несколько снизилась, но ночь город устоял.

1 февраля начались очередные переговоры с российскими генералами в составе СЦКК, которые третьи сутки блокируют ремонтные работы отказом повлиять на обстрелы войсками оккупантов.

30 января 2017 года в результате обстрела российскими боевиками Авдеевки на местном коксохимическом заводе были перебиты все ветки электроснабжения, в результате чего на предприятии началась частичная консервация, а город оказался на грани социально-экономической катастрофы. В Авдеевке объявлено чрезвычайное положение. Обстрелы тяжелой артиллерией россиян продолжаются по состоянию на утро 1 февраля.

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