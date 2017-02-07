Штаб: Авдеевку и Широкино боевики обстреляли из танков

Зафиксировано 78 обстрелов на всех направлениях. Один украинский военный ранен

За минувшие сутки боевики 78 раз обстреляли позиции ВСУ. Один украинский военный ранен. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

Авдеевку террористы обстреляли из 152 мм артиллерии, танков, 120 мм и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, на донецком направлении под огонь попали Троицкое, Верхнеторецкое, Камянка, Луганское, Опытное и Зайцево.

На мариупольском направлении из 122 мм артиллерии, гранатометов и минометов разных калибров террористы обстреливали Богдановку, Новогригорьевку, Лебединское, Водяное, Гнутово, Широкино и Марьинку. По Широкино огонь вел танк, по Марьинке - БМП, а по Новотроицкому - крупнокалиберные пулеметы.

На луганском направлении Крымское неоднократно было обстреляно 122 мм артиллерией боевиков. Минометами и гранатометами террористы обстреливали Желтое, Крымское. По Новозвановке огонь вел танк.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли из минометов поселок Курдюмовка Донецкой области. В результате обстрела погиб подросток 2001 года рождения.

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