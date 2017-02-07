Штаб: Авдеевку и Широкино боевики обстреляли из танков
За минувшие сутки боевики 78 раз обстреляли позиции ВСУ. Один украинский военный ранен. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.
Авдеевку террористы обстреляли из 152 мм артиллерии, танков, 120 мм и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме того, на донецком направлении под огонь попали Троицкое, Верхнеторецкое, Камянка, Луганское, Опытное и Зайцево.
На мариупольском направлении из 122 мм артиллерии, гранатометов и минометов разных калибров террористы обстреливали Богдановку, Новогригорьевку, Лебединское, Водяное, Гнутово, Широкино и Марьинку. По Широкино огонь вел танк, по Марьинке - БМП, а по Новотроицкому - крупнокалиберные пулеметы.
На луганском направлении Крымское неоднократно было обстреляно 122 мм артиллерией боевиков. Минометами и гранатометами террористы обстреливали Желтое, Крымское. По Новозвановке огонь вел танк.
Ранее сообщалось, что боевики обстреляли из минометов поселок Курдюмовка Донецкой области. В результате обстрела погиб подросток 2001 года рождения.
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