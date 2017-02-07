Ситуация в Авдеевке: ОБСЕ сообщила подробности

По данным воздушного наблюдения ОБСЕ, были обнаружены тысячи новых воронок в районе Авдеевки и Ясиноватой, начиная с 28 января этого года



В последующие 24 часа наблюдатели зафиксировали больше нарушений режима прекращения огня, в том числе около 1 200 взрывов, чем за предыдущие сутки. Большинство взрывов наблюдались в районе Авдеевки, Ясиноватой и Донецкого аэропорта.



По данным воздушного наблюдения были обнаружены тысячи новых (начиная по крайней мере с 28 января) воронок в районе Авдеевки и Ясиноватой. Самое большое число мест разрывов было зафиксировано на участке, который пролегает ориентировочно в 2-3 км от шахты Бутовка и в направлении промзоны, западнее автодороги М04.



"По данным воздушного наблюдения участок в районе промзоны 28 января был весь покрыт снегом. В то же время материалы воздушного наблюдения за 1 февраля показали большое количество черных мест на этом участке от разрывов", - отметили в пресс-службе.



Высокая концентрация мест разрывов также наблюдалась на следующих участках: в промзоне и на восточной, юго-восточной, южной и юго-западной окраинах Авдеевки, от шахты Бутовка и в направлении оккупированных ДНР сел Спартак (9 км к северу от Донецка), Яковлевка (10 км к северу от Донецка) и поселок Минеральное (10 км к северо-востоку от Донецка).



Высокая концентрация мест разрывов зафиксирована от промзоны и в направлении Донецкой фильтровальной станции, а также в окрестностях Крытой Балки. Новые места разрывов также были сосредоточены в одном из жилых районов Авдеевки и сразу за чертой города на запад.



В Авдеевке 4 февраля СММ зафиксировала пять новых мест ударов. На улице Нечаева наблюдатели видели дом, в крышу которого попали два снаряда. По оценке миссии, это были минометные мины. На улице Соборной наблюдатели осмотрели семиэтажный дом, на юго-западной стене которого в районе лестничной клетки на уровне третьего и четвертого этажей зияла пробоина диаметром почти 2 м.



"Она образовалась, по всей вероятности, в результате разрыва минометной мины калибром 120 мм, выпущенной с юго-западного направления. По оценке СММ, все места ударов появились совсем недавно. Несколько жителей рассказали команде миссии, что обстрел произошел 3 февраля, около 21:30. В школе на ул. Молодежной наблюдатели видели свежую воронку на расстоянии около 25 м от главного корпуса", - отметили в пресс-службе.



В 10 м от данного места стояла машина скорой помощи. По информации офицеров украинской стороны в СЦКК, 25-летний водитель, который во время обстрела был за рулем, 3 февраля скончался от осколочных ранений.



Несколько окон в здании школы были разбиты. По оценке СММ, воронка образовалась в результате разрыва минометной мины калибром 120 мм, выпущенной с юго-западного направления.







После интенсивных боев вокруг Авдеевки Донецкой области более 2,6 тысяч детей из 13 школ на востоке пострадали от резкой эскалации боевых действий.





ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.





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