Украинские медики спасли зрение раненому британскому фотографу
07.02.2017 10:12
Офтальмологи из Днепра спасли зрение британскому фотографу: правый глаз видит на 90%, зрение на левом - восстанавливается
Кристофер Нанн (фото - скриншот видео)
Раненому в результате обстрела боевиками Авдеевки британскому фотографу Кристоферу Нанну украинские медики вернули зрение. Об этом у себя в Facebook сообщила начальник управления коммуникаций и прессы Минобороны Оксана Гаврилюк.
"Наши врачи - Боги. Офтальмологам из Днепра удалось спасти зрение британском фотографу Кристоферу Нанну. Правый глаз видит на 90%, зрение на левом глазу восстанавливается. Он даже считает пальцы. Какой бы бедой ни была война, она принесла уникальный опыт специалистам в различных сферах", - отметила Гаврилюк.
3 февраля сообщалось, что раненого британского фотографа отправили в Днепр в областную больницу им. И.Мечникова.
"Наши врачи - Боги. Офтальмологам из Днепра удалось спасти зрение британском фотографу Кристоферу Нанну. Правый глаз видит на 90%, зрение на левом глазу восстанавливается. Он даже считает пальцы. Какой бы бедой ни была война, она принесла уникальный опыт специалистам в различных сферах", - отметила Гаврилюк.
3 февраля сообщалось, что раненого британского фотографа отправили в Днепр в областную больницу им. И.Мечникова.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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