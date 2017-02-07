Украинские медики спасли зрение раненому британскому фотографу

Офтальмологи из Днепра спасли зрение британскому фотографу: правый глаз видит на 90%, зрение на левом - восстанавливается



"Наши врачи - Боги. Офтальмологам из Днепра удалось спасти зрение британском фотографу Кристоферу Нанну. Правый глаз видит на 90%, зрение на левом глазу восстанавливается. Он даже считает пальцы. Какой бы бедой ни была война, она принесла уникальный опыт специалистам в различных сферах", - отметила Гаврилюк.



3 февраля 3 февраля сообщалось , что раненого британского фотографа отправили в Днепр в областную больницу им. И.Мечникова.





ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.





Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.