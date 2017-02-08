Сутки в АТО: боевики 89 раз обстреляли позиции ВСУ

В районе Авдеевки по украинским позициям сил огонь вел танк террористов

Боевики 89 раз нарушили режим тишины за минувшие сутки. Трое бойцов ранены, трое - получили травмы. Об этом сообщает штаб АТО.

На донецком направлении из 152 и 122 миллиметровой артиллерии российско-оккупационные войска обстреливали Луганское. Из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия - Авдеевку, Опытное, Троицкое, Каменку, Пески, Южное, Луганское, Невельское, Зайцево, Каменку, Верхнеторецкое, Новгородское.

В районе Авдеевки по позициям ВСУ огонь вел танк террористов. По Луганскому и Верхнеторецкому- БМП.

На мариупольском направлении - из артиллерии и минометов противник обстреливал Талаковку, Марьинку, Чермалик и Гнутово.

Из минометов боевики вели огонь по Новотроицкому, а из гранатометов и стрелкового оружия по Водяному, Павлополю, Лебединскому, Широкино и Березовому.

По Павлополю огонь вел БТР противника. По Марьинке - снайпер.

На Луганском направлении оккупанты обстреливали позиции ВСУ в районе Крымского из 122 мм артиллерии. Из минометов - Троицкое, Крымское, Попасную, Новозвановку, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Новозвановку и Новоалександровку. По Новотошковскому стрелял БМП боевиков.

6 февраля 2017 года в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны в результате активных боевых действий был ранен военнослужащий.

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