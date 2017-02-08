В Луганске бюджетников согнали на похороны боевика: фото

Некоторым луганчанам пригрозили увольнением, если они не явятся на похороны пророссийского наемника

В оккупированном Луганске так называемых бюджетников и студентов согнали для прощания с боевиком террористической организации ЛНР Олегом Анащенко, который был уничтожен во время взрыва своего автомобиля 4 февраля. Эту информацию подтвердили источники ЛІГА.net.

"Пришла разнарядка - обеспечить, если это можно так сказать явку, на его похороны, иначе -увольнение", - сказал ЛІГА.net луганчанин Сергей.





По его словам, сегодня прощание с Анащенко проходит в центре города, в здании Луганского академического украинского музыкально-драматического театра.





"Прощаются с боевиком в украинском драмтеатре, представляете?" - сказал луганчанин.





4 февраля сообщалось, что в Луганске взорвался автомобиль. По информации источников ЛІГА.net это машина одного из боевиков, который управлял так называемой "народной милицией", Олег Анащенко. Кроме него в автомобиле был еще один человек, он также погиб.

По оценке наблюдателей ОБСЕ, сила взрыва составила 4-5 кг в тротиловом эквиваленте.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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