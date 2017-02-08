Боевики оцепили место ликвидации боевика Гиви: подробности
В настоящее время боевики террористической организации ДНР оцепили место ликвидации пророссийского наемника на 300 метров.
По информации ЛІГА.net, террористы никого не пускают к месту взрыва.
Взрыв произошел в здании военной части в Макеевке по улице Фонтанная. На месте работают спасатели, на здании видны следы пожара.
Террористы говорят, что Гиви был уничтожен в результате атаки из реактивного пехотного огнемета Шмель.
Источник ЛІГА.net сообщил, что объявлен план-перехват.
На 12:30 запланирована пресс-конференция главаря террористов Александра Захарченко.
Полевой командир одного из танковых подразделений боевиков Михаил Толстых по кличке Гиви был взорван в своем кабинете при пожаре на базе незаконного вооруженного формирования "Сомали".
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