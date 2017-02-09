Силы АТО сбили дрон, который может принадлежать России

По предварительным данным, аналогичный тип БПЛА используется вооруженными силами Российской Федерации

Силы АТО сбили беспилотник, который может принадлежать вооруженным силам Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Беспилотник заметили в небе неподалеку линии соприкосновения 8 февраля в 19:00.

После идентификации объекта и получения подтверждения, что летательный объект не принадлежит ни силам АТО, ни СММ ОБСЕ, было принято решение о его уничтожении, сообщили в штабе.

Там уточнили, что дрон был сбит из стрелкового оружия. Специалисты исследуют его.

"По предварительным данным, аналогичный тип БПЛА используется вооруженными силами Российской Федерации", - говорится в сообщении.





Фото: facebook.com/ato.news

Боевики гибридной армии РФ, несмотря на достигнутые договоренности трехсторонней контактной группы от 1 февраля 2017 года о прекращении огня с полуночи 9 февраля вдоль всей линии разграничения сторон, 34 раза обстреляли позиции ВСУ в Донбассе.

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