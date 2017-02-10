Боевики могут обстрелять Мариуполь из Града "для картинки" - ИС

Подельники военных преступников из российских СМИ намерены снять очередную порцию фейков о "преступлениях украинской армии против народа Донбасса"

В последние дни пропагандисты государства-оккупанта РФ и его террористического анклава на востоке Украины активно распространяют информацию о том, что силы АТО якобы "ведут подготовку вооруженных провокаций в районе Мариуполя". Об этом предостерегает агентурная сеть группы военных экспертов Информационное сопротивление на временно неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

"Цель провокаций, согласно распространяемым слухам, - обвинение в военных преступлениях... Речь чаще всего идет о якобы имеющем место приказе украинского командования об обстреле жилых кварталов Мариуполя из установок РСЗО Град добровольческими формированиями (в реальности не имеющих таких типов вооружения)", - говорится в сообщении.

По данным ИС, информационный пропагандистский "шум" подогревается российскими и подконтрольными боевикам СМИ региона, а также "официальными заявлениями разведки ДНР".

Для съемок провокационного материала на место дислокации "морпехов" гибридной российской армии во временно оккупированном Новоазовском районе Донецкой области прибыли "журналисты" российских телеканалов. На месте зафиксированы съемочные группы НТВ и Первого канала. Подельники военных преступников из российских СМИ собираются снимать репортажи в школах с участием "свидетелей преступлений украинской армии" и фиксацией рассказов детей. Сейчас росСМИ ищут троих "морпехов", которые согласны сняться на камеру без закрытия лиц.

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Тем временем террористическая организация ЛНР продолжает масштабную кампанию по "дискредитации Украины". В частности, по указанию главаря ЛНР Игоря Плотницкого было подготовлено обращение на имя главы СММ ООН по правам человека Фионы Фрейзер о "военных преступлениях Киева против мирного населения Донбасса" и "срыве украинской стороной минских договоренностей". Занимается подготовкой заявления некто Ольга Кобцева, которую Кремль назначил "представителем" боевиков ЛНР в контактной группе минских переговоров.

С целью легитимизации "полномочий" на территории временно оккупированных районов Луганской области главари ЛНР подготовили письмо в Минрегионразвития и юстиции РФ с просьбой обеспечить признание в России "документов, выданных нотариусами ЛНР". Коллаборационисты собираются направить в российские ведомства образцы печатей, бланков и списки "нотариусов".

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