Террористы 34 раза обстреляли позиции сил АТО - штаб
Сегодня, 10 февраля боевики в Донбассе совершили 34 обстрела позиций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр АТО.
Там уточнили, что из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия террористы обстреливали Гнутово, Павлополь, Широкино, Водяное.
Пророссийские силы применяли РСЗО БМ-21 Град, танки и минометы различных калибров, обстреливая украинские позиции в районе Красногоровки.
На Донецком направлении из 120-миллиметровых минометов обстреливали Авдеевку, а из гранатометов и стрелкового оружия - Новгородское, Невельское, Луганское и Зайцево. В районе Авдеевки и Верхнеторецкого по позициям сил АТО огонь вел снайпер.
На Луганском направлении из 120-миллиметровых минометов боевики обстреливали Крымское, а Новозвановку - из гранатометов и стрелкового оружия.
По данным штаба, потерь среди военных ВСУ нет.
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