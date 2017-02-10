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Террористы 34 раза обстреляли позиции сил АТО - штаб

10.02.2017 20:36
Пророссийские силы применяли РСЗО БМ-21 Град, танки и минометы различных калибров, обстреливая украинские позиции в районе Красногоровки
Террористы 34 раза обстреляли позиции сил АТО - штаб
Фото: ЕРА

Сегодня, 10 февраля боевики в Донбассе совершили 34 обстрела позиций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Там уточнили, что из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия террористы обстреливали Гнутово, Павлополь, Широкино, Водяное.

Пророссийские силы применяли РСЗО БМ-21 Град, танки и минометы различных калибров, обстреливая украинские позиции в районе Красногоровки.

На Донецком направлении из 120-миллиметровых минометов обстреливали Авдеевку, а из гранатометов и стрелкового оружия - Новгородское, Невельское, Луганское и Зайцево. В районе Авдеевки и Верхнеторецкого по позициям сил АТО огонь вел снайпер.

На Луганском направлении из 120-миллиметровых минометов боевики обстреливали Крымское, а Новозвановку - из гранатометов и стрелкового оружия.

По данным штаба, потерь среди военных ВСУ нет.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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