Ситуация нормализовалась: спасатели покидают Авдеевку
В Авдеевке Донецкой области завершился этап первоочередных ремонтно-восстановительных работ поврежденных домов, пострадавших в результате обстрелов со стороны пророссийских наемников. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Завершена работа пункта жизнеобеспечения, в связи с отсутствием обращений граждан и отбытия личного состава ГСЧС к местам дислокации. Было выдано местным жителям гуманитарной помощи в виде продуктовых и промышленных наборов в пакетах - 11 тысяч 196 наборов. Эвакуированы 298 человек, из них 42 человека пожилого возраста и 135 детей", - отметили в пресс-службе.
Всего в аварийно-восстановительных работах было привлечено 99 человек и 19 единиц техники, в том числе от ГСЧС 77 человек и 14 единиц техники, от Нацполиции - восемь человек и две единицы техники, от коммунальных служб - 14 человек и три единицы техники.
12 января сообщалось, что в старую часть Авдеевки боятся доставлять гуманитарную помощь из-за постоянных обстрелов со стороны боевиков.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
11:03
-
10:59
-
10:08
-
09:55
-
08:00
Новости партнеров
- 51662
- 34487
- 25529
- 17360
- 14942