Ситуация нормализовалась: спасатели покидают Авдеевку

За период эскалации в городе местным жителям выдали гуманитарной помощи в виде продуктовых и промышленных наборов более 11 тысяч

В Авдеевке Донецкой области завершился этап первоочередных ремонтно-восстановительных работ поврежденных домов, пострадавших в результате обстрелов со стороны пророссийских наемников. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Завершена работа пункта жизнеобеспечения, в связи с отсутствием обращений граждан и отбытия личного состава ГСЧС к местам дислокации. Было выдано местным жителям гуманитарной помощи в виде продуктовых и промышленных наборов в пакетах - 11 тысяч 196 наборов. Эвакуированы 298 человек, из них 42 человека пожилого возраста и 135 детей", - отметили в пресс-службе.

Всего в аварийно-восстановительных работах было привлечено 99 человек и 19 единиц техники, в том числе от ГСЧС 77 человек и 14 единиц техники, от Нацполиции - восемь человек и две единицы техники, от коммунальных служб - 14 человек и три единицы техники.

12 января сообщалось, что в старую часть Авдеевки боятся доставлять гуманитарную помощь из-за постоянных обстрелов со стороны боевиков.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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