ГПСУ: в оккупированную Горловку пытались пронести 550 тыс рублей
13.02.2017 12:58
Женщина спрятала большую сумму денег в личных вещах
Фото: dpsu.gov.ua
Сегодня в контрольном пункте въезда-выезда Майорск пограничники Краматорского отряда предотвратили попытку незаконного перемещения через линию разграничения 550 тыс рублей и 41 тыс грн. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
При проведении контрольных мероприятий военнослужащие Госпогранслужбы пригласили для дополнительной проверки гражданку Украины, которая направлялась пешком в направлении оккупированной Горловки.
При проведении контрольных мероприятий военнослужащие Госпогранслужбы пригласили для дополнительной проверки гражданку Украины, которая направлялась пешком в направлении оккупированной Горловки.
Пограничный наряд совместно с сотрудниками фискальной службы обнаружили скрытую в личных вещах большую сумму денег. Всего женщина несла 550 тыс российских рублей, 41 тыс грн, а также 21 банковскую карточку и пять старинных монет.
Выявленные средства передали сотрудникам Нацполиции.
12 февраля сообщалось, что в Черновицкой области пограничники не пропустили в Украину мужчину с георгиевскими лентами в пункте пропуска Мамалыга, который находится на границе с Молдовой.
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