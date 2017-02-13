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ГПСУ: в оккупированную Горловку пытались пронести 550 тыс рублей

13.02.2017 12:58
Женщина спрятала большую сумму денег в личных вещах
ГПСУ: в оккупированную Горловку пытались пронести 550 тыс рублей
Фото: dpsu.gov.ua
Сегодня в контрольном пункте въезда-выезда Майорск пограничники Краматорского отряда предотвратили попытку незаконного перемещения через линию разграничения 550 тыс рублей и 41 тыс грн. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

При проведении контрольных мероприятий военнослужащие Госпогранслужбы пригласили для дополнительной проверки гражданку Украины, которая направлялась пешком в направлении оккупированной Горловки. 

Пограничный наряд совместно с сотрудниками фискальной службы обнаружили скрытую в личных вещах большую сумму денег. Всего женщина несла 550 тыс российских рублей, 41 тыс грн, а также 21 банковскую карточку и пять старинных монет. 

Выявленные средства передали сотрудникам Нацполиции.

12 февраля сообщалось, что в Черновицкой области пограничники не пропустили в Украину мужчину с георгиевскими лентами в пункте пропуска Мамалыга, который находится на границе с Молдовой.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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