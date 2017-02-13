ГПСУ: в оккупированную Горловку пытались пронести 550 тыс рублей

Женщина спрятала большую сумму денег в личных вещах



При проведении контрольных мероприятий военнослужащие Госпогранслужбы пригласили для дополнительной проверки гражданку Украины, которая направлялась пешком в направлении оккупированной Горловки.





Пограничный наряд совместно с сотрудниками фискальной службы обнаружили скрытую в личных вещах большую сумму денег. Всего женщина несла 550 тыс российских рублей, 41 тыс грн, а также 21 банковскую карточку и пять старинных монет.





Выявленные средства передали сотрудникам Нацполиции.







12 февраля сообщалось , что в Черновицкой области пограничники не пропустили в Украину мужчину с георгиевскими лентами в пункте пропуска Мамалыга, который находится на границе с Молдовой.





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Сегодня в контрольном пункте въезда-выезда Майорск пограничники Краматорского отряда предотвратили попытку незаконного перемещения через линию разграничения 550 тыс рублей и 41 тыс грн. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.