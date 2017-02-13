В штабе АТО предупредили об открытии ответного огня
13.02.2017 17:14
На донецком и мариупольском направлениях оккупанты обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины из 122 мм артиллерии и танков
Силы АТО предупреждают, если пророссийские наемники не прекратят обстрелы позиций ВСУ, то они будут вынуждены открыть ответный огонь после 16:30. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
В штабе АТО подчеркнули, что несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, русско-оккупационные войска в течение дня продолжают обстрелы позиций ВСУ вдоль всей линии разграничения сторон из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и запрещенного минского договоренностями оружия.
На донецком и мариупольском направлениях оккупанты обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины из 122 мм артиллерии, танков, 120 и 82 мм минометов.
"В штабе АТО предупреждают, в случае продолжения провокационных обстрелов украинских позиций после 16:30 и во избежание потерь среди личного состава, ВСУ будут вынуждены открывать адекватный ответный огонь. О таком решении уже предупреждены Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации на линии разграничения", - подчеркнули в пресс-центре.
За прошлые сутки боевики 67 раз обстреляли позиции украинских военных.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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