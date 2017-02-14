Двойное убийство в Запорожье: подозреваемый задержан - фото

При задержании 50-летний мужчина оказал вооруженное сопротивление полиции и попытался покончить жизнь самоубийством

В Запорожье подозреваемый в двойном убийстве при задержании оказал вооруженное сопротивление правоохранителям и попытался покончить с собой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Запорожской области.



В понедельник, 13 февраля 2017 года, полицейские получили сообщение о том, что на улице Григория Квитки-Основьяненко обнаружены тела 40-летней женщины и 44-летнего мужчины с огнестрельными ранениями в области головы. На месте происшествия правоохранители изъяли гильзы калибра 9 мм.

В действие был введен оперативный план Сирена. Как выяснилось, к убийству причастен 50-летний мужчина, ранее судимый за незаконный оборот оружия и разбойное нападение.

"Во время задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление, после чего попытался покончить жизнь самоубийством, совершив выстрел в голову. Подозреваемому была оказана неотложная медицинская помощь, он доставлен в больницу и госпитализирован", - сообщили в полиции.





Читайте также: В Днепре двое подростков убили бездомного



По предварительной информации, причиной двойного убийства стала ревность.



По факту событий начато уголовное производство по ч. 2. ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Подозреваемому грозят либо 15 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.



13 февраля 2017 года в Киеве возле бизнес-центра нашли застреленным 46-летнего столичного жителя.

Фото: zp.npu.gov.ua



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.