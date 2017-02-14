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В Тернополе раскрыто хищение 13 млн грн налогоплательщиков

14.02.2017 16:11
Как сообщают в СБУ, чиновники ОГА перечислили подрядчикам 13 млн грн якобы за строительство и капитальный ремонт четырех объектов социнфраструктуры
В Тернополе раскрыто хищение 13 млн грн налогоплательщиков

В Тернопольской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили чиновников в растрате более 10 млн грн госсредств, выделенных на финансирование объектов социальной инфраструктуры региона. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как выяснили правоохранители, должностные лица одного из управлений облгосадминистрации в 2016 году заказали подрядчиками строительство и капитальный ремонт четырех объектов в различных районах области. В конце бюджетного года чиновники перечислили бизнесменам 13 млн грн.

"Они (чиновники ОГА - ред.) по сговору с должностными лицами органов местного самоуправления приняли акты выполненных работ о полной готовности объектов. Проверка показала, что ремонтные работы в некоторых случаях вообще не начинались, в других ‒ подрядчики ограничились закупкой строительных материалов", - говорится в сообщении.

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По данному факту открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

13 февраля 2017 года сообщалось, что суд избрал меры пресечения чиновникам киевского управления Нацполиции, подозреваемым в присвоении почти 10 млн грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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