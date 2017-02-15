ГУР о причинах взрыва в Донецке: Боевики собирали металлолом

По данным разведки, взрыв произошел из-за несоблюдения оккупантами мер безопасности при обращении с взрывоопасными предметами

Взрыв, прогремевший на Донецком казенном заводе химических изделий утром 14 февраля 2017 года, произошел во время сбора и сортировки металлолома боевиками террористической организации ДНР. Об этом сообщается в ежедневной Facebook-сводке Главного управления разведки Минобороны Украины.



Отмечается, что причиной взрыва стало несоблюдение оккупантами мер безопасности при обращении с взрывоопасными предметами.



По данным разведки, террористы перешли к усиленной пропаганде в школах на оккупированной территории Донбасса. В частности, на так называемых "уроках общественности" школьникам навязывается идея невозможности дальнейшего сосуществования ОРДЛО с Украиной, в том числе из-за "активизации украинского террора" в оккупированных районах Донецкой области, в контексте "героизации" уничтоженного боевика "Гиви".

Читайте также: На Щегловском кладбище в Донецке появилось более 100 могил - ИС



В то же время в оккупированных Луганске, Алчевске и Кадиевке террористы ЛНР с целью доукомплектования бандформирований активизировали агитацию по вовлечению в свои ряды местного населения по разным военным специальностям.



Как отмечают в ГУР, в целом, боевики гибридной армии РФ в Донбассе используют режим прекращения огня для пополнения группировок, ротации, маскировки и возведения укреплений на боевых позициях.

Читайте также: Сколько поставил "военторг" РФ в Донбасс за неделю - данные ИС



Ранее сегодня, 15 февраля, сообщалось, что в оккупированных поселках Луганской области наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали несколько танков боевиков ЛНР.



ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.