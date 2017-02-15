В Донецке закрыли тренировочную базу Шахтера: там боевики - СМИ
Руководство футбольного клуба Шахтер приняло решение уволить работников спортивно-тренировочной базы команды в Донецке. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает сайт Чемпион.
По данным источника, спортивно-тренировочная база "Кирша" по состоянию на январь 2017 года содержалась в полнофункциональном состоянии и могла в любой момент принять команду. Однако с января все сотрудники базы были уволены.
Сотрудникам СТБ Кирша объяснили, что "в ближайшие пять лет" Шахтер во временно оккупированный Донецк не вернется и позднее базу будет проще восстановить, чем поддерживать в рабочем состоянии.
Как отмечает издание, все ценное оборудование с базы перевезено в подсобные помещения Донбасс-Арены, а саму Киршу полностью законсервировали. Сейчас одно на территории СТБ расквартировано одно из подразделений гибридной российской армии в Донбассе.
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СТБ Кирша была открыта в 1999 году на месте старой базы клуба, построенной в 1953 году. На территории базы расположены одноместные и двухместные жилые номера, бильярд, настольный теннис, бассейн, тренажерный зал, кинозал, зимний сад и пруд.
В июне 2014 году после прилета двух снарядов были разрушены верхний этаж главного корпуса базы - того, где проживал и занимался основной состав Шахтера. В апреле 2016-го Киршу проинспектировал гендиректор клуба Сергей Палкин.
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