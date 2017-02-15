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Ватикан предоставит финансувую помощь жителям Авдеевки

15.02.2017 22:55
По итогам визита апостольского нунция Клаудио Гуджеротти в Донбасс глава Донецкой ОВГА сообщил о намерении Ватикана оказать помощь Авдеевке
Ватикан предоставит финансувую помощь жителям Авдеевки
Павел Жебривский и Клаудио Гуджеротти (фото - facebook)

Ватикан выделит €200 тысяч жителям Авдеевки. Об этом заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский после совместной встречи с апостольским нунцием Клаудио Гуджеротти в Краматорске. 

"Папский нунций сообщил, что для нужд жителей Авдеевки из фонда акции "Папа для Украины" будет выделено €200 тысяч.", - сообщил Жебривский у себя в Facebook.

"Как вы помните, в прошлом году Папа Франциск объявил акцию, целью которой было собрать средства для помощи жителям Украины, которые пострадали от российской агрессии или стали внутренними переселенцами. По всей Европе было собрано тогда €16 миллионов. Папа Франциск лично дал €5 миллионов для поддержки украинцев", - отметил он.

29 января вблизи Авдеевки Донецкой области ситуация резко обострилась: подконтрольные РФ бандформирования предприняли несколько попыток наступления, но были отброшены Вооруженными Силами. 2 февраля оккупанты обстреляли мирных жителей в Авдеевке. За весь период эскалации вблизи Авдеевки погибли 10 украинских военных, 66 получили ранения.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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