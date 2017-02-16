Теперь и автодороги: участники блокады заявили о ее расширении

Штаб блокады заявил об установке блокпоста у Золотого Луганской области. В полиции говорят: участники акции хотят проверить информацию о контрабанде

Так называемый штаб блокады торговли с оккупированными районами Донбасса заявляет о начале перекрытия автодорог, связывающих контролируемые Украиной территории с ОРДЛО, и установке блокпоста вблизи поселка Золотое Луганской области. Об этом говорится в сообщении на странице штаба в Facebook.



"Сегодня ветераны войны за независимость, общественные активисты и волонтеры открыли первый блокпост для перекрытия поставок контрабанды, контрафакта, а также торговли с оккупантами, которые осуществляются автомобильным транспортом", - говорится в сообщении.









Блокпост участников блокады у Золотого (фото - facebook.com/pg/shtab.blokady)

Начальник пресс-службы ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай в комментарии LIGA.net подтвердила, что участники блокады установили в районе Золотого наблюдательный пункт, на котором находятся 18 человек. Они якобы намерены проверить информацию о том, что в ночное время по данной автодороге следуют контрабандные грузы.

Погукай подчеркнула, что в случае обнаружения факта контрабанды участники блокады обратятся к полиции и фискалам, чтобы его задокументировать.

По словам представителя Нацполиции, пока в действиях участников акции нет никаких нарушений, так как фактически автомобильное движение они не заблокировали.

Сегодня, 16 февраля 2017 года, президент Петр Порошенко проводит заседание СНБО, на котором рассматривается вопрос принятия неотложных мер по нейтрализации угроз энергетической безопасности, связанных с блокадой железнодорожного сообщения с ОРДЛО.



В то же время участники блокады заявили, что не намерены ее прекращать.

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15 января 2017 года несколько народных депутатов и другие участники акции разместили на ж/д перегоне Светланово-Шипилово в Луганской области заграждение и объявили о начале "бессрочной акции по блокаде торговли с ОРДЛО". В частности, были перекрыты поставки угля из оккупированных районов.



11 февраля был заблокирован перегон Ясиноватая-Константиновка.



По факту блокирования железных дорог в Донбассе открыли уголовное производство.



Инициативу по блокаде резко раскритиковали представители власти, в частности президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман. глава СБУ Василий Грицак, замминистра по вопросам ВОТ Георгий Тука, глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.



15 февраля в связи с прекращением поставок угля из ОРДЛО Кабинет министров ввел чрезвычайное положение в энергетике, которое начнет действовать 17 февраля и продлится как минимум месяц.

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