Полиция опровергла обвинения участников блокады Донбасса в штурме

Штаб блокады заявил о попытке штурма "редута" на ж/д в Бахмуте; в полиции эту информацию опровергли и сообщили, что активисты захватили тепловоз

Участники блокады торговли с временно оккупированными районами Донбасса заявили о попытке штурма их позиций в Бахмуте, однако в Нацполиции эти обвинения опровергли, отметив, что активисты захватили тепловоз и отказываются его возвращать.



Утром 17 февраля на странице так называемого штаба блокады торговли с оккупантами в Facebook сообщили, что "редут Запорожье" в Бахмуте якобы окружил спецназ полиции и "есть признаки подготовки к штурму". Позже к правоохранителям присоединились спасатели ГСЧС, также прибыли журналисты.



"Волонтеры отчитываются о перемещении автобусов со спецназовцами в сторону редута. На всех блокпостах Донецкой области… полиция проводит максимальный обыск вещей, сумок и транспорта, пробивают по базе. При этом подобная проверка применяется только к участникам блокады", - заявили в штабе.



Позже было объявлено, что по состоянию на 12:00 ситуация изменилась в пользу участников блокады: к ним на помощь прибыли якобы военные, бойцы батальона Кривбасс и местные активисты, после чего полиция, спасатели и журналисты покинули территорию возле "редута".



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В то же время полиция Донецкой области опровергает информацию о "подготовке штурма редута" в Бахмуте.



Как отмечают в пресс-службе облуправления Нацполиции, сегодня утром, 17 февраля, представители Донецкой железной дороги сообщили правоохранителям, что участники блокады отказываются вернуть захваченный ранее тепловоз.

Участники блокады в Бахмуте на фоне тепловоза (фото - facebook.com/shtab.blokady)

"Машинист и участковый офицер полиции пришли к месту блокирования в Бахмуте и попросили передать им тепловоз для того, чтобы они могли его забрать. В просьбе было отказано. В это время участники блокады подожгли перед тепловозом шины, в связи с чем на месте работали сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.



На место была вызвана следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции, которая задокументировала этот факт. Сейчас по нему проводится проверка, добавили в пресс-службе.



16 февраля штаб блокады заявил об установке блокпоста на автодороге у Золотого Луганской области.



Президент Петр Порошенко заявил, что блокада поставок угля из оккупированных районов Донбасса нанесет украинскому бюджету ущерб в $2 млрд.



В то же время участники блокады заявили, что не намерены ее прекращать.



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15 января 2017 года несколько народных депутатов и другие участники акции разместили на ж/д перегоне Светланово-Шипилово в Луганской области заграждение и объявили о начале "бессрочной акции по блокаде торговли с ОРДЛО". В частности, были перекрыты поставки угля из оккупированных районов.



11 февраля был заблокирован перегон Ясиноватая-Константиновка.



По факту блокирования железных дорог в Донбассе открыли уголовное производство.



Инициативу по блокаде резко раскритиковали представители власти, в частности президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман. глава СБУ Василий Грицак, замминистра по вопросам ВОТ Георгий Тука, глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.



15 февраля в связи с прекращением поставок угля из ОРДЛО Кабинет министров ввел чрезвычайное положение в энергетике, которое начало действовать 17 февраля и продлится как минимум месяц.

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