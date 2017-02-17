Эскалация в Донбассе: в зоне АТО второй день потери
За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 32 раза обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе один военнослужащий ВСУ погиб, трое получили ранения.
Также сообщается о пострадавших мирных жителях в результате обстрела Авдеевки. "Просто сейчас происходит обстрел Авдеевки. Есть по крайней мере два попадания в жилой сектор. Ранены два мирных жителей. Поврежден газопровод",- сказано в сообщении.
На донецком направлении из 120-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и танка боевики многократно обстреливали Авдеевку.
Также из гранатометов, пулеметов обстреляли Новоселовку Вторую, Зайцево, Новолуганское и Пески. По Невельскому огонь вел снайпер.
На мариупольском направлении из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Водяное, Талаковку и Широкино. По Гнутово огонь вел снайпер.
На луганском направлении из 120-мм минометов и противотанковых ракетных комплексов российские наемники обстреляли Крымское, из гранатометов - Новоалександровку и Катериновку.
Как сообщил сегодня спикер АТО, за прошедшие сутки в результате боевых действий в Донбассе трое военнослужащих погибли, четверо получили ранения.
Читайте также: Война России против Украины: последние события в Донбассе
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
17:36
-
17:24
-
17.01.17
11:14
-
26.01.17
11:55
-
23.01.17
17:20