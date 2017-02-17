Эскалация в Донбассе: в зоне АТО второй день потери

По данным штаба, обстановка в зоне АТО неспокойная. Гибридная армия РФ 32 раза открывала огонь в сторону позиций ВСУ, за день 1 погибший и 3 раненых

За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 32 раза обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе один военнослужащий ВСУ погиб, трое получили ранения.

Также сообщается о пострадавших мирных жителях в результате обстрела Авдеевки. "Просто сейчас происходит обстрел Авдеевки. Есть по крайней мере два попадания в жилой сектор. Ранены два мирных жителей. Поврежден газопровод",- сказано в сообщении.

На донецком направлении из 120-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и танка боевики многократно обстреливали Авдеевку.

Также из гранатометов, пулеметов обстреляли Новоселовку Вторую, Зайцево, Новолуганское и Пески. По Невельскому огонь вел снайпер.

На мариупольском направлении из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Водяное, Талаковку и Широкино. По Гнутово огонь вел снайпер.

На луганском направлении из 120-мм минометов и противотанковых ракетных комплексов российские наемники обстреляли Крымское, из гранатометов - Новоалександровку и Катериновку.

Как сообщил сегодня спикер АТО, за прошедшие сутки в результате боевых действий в Донбассе трое военнослужащих погибли, четверо получили ранения.

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