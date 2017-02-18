В киевском кафе произошла перестрелка: ранены двое человек





Раненые госпитализированы. Полицейские не смогли опросить пострадавших из-за их состояния. Стрелявшие разыскиваются. В полиции отметили, что решается вопрос о квалификации преступления по соответствующей статье Уголовного кодекса.





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Как сообщили свидетели инцидента, люди, которые стреляли, скрылись с места происшествия на автомобиле с донецкими номерами.