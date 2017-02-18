В киевском кафе произошла перестрелка: ранены двое человек
18.02.2017 23:31
В кафе в Деснянском районе Киева произошла перестрелка, в результате которой ранены двое человек. Стрелявшие скрылись на автомобиле
На Лесном массиве в Киеве в кафе произошла словесная перепалка между двумя группами посетителей, после чего одна из групп посетителей применила огнестрельное оружие, ранив двух человек. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
Как сообщили свидетели инцидента, люди, которые стреляли, скрылись с места происшествия на автомобиле с донецкими номерами.
Раненые госпитализированы. Полицейские не смогли опросить пострадавших из-за их состояния. Стрелявшие разыскиваются. В полиции отметили, что решается вопрос о квалификации преступления по соответствующей статье Уголовного кодекса.
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