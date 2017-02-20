Геращенко: Евродепутат Хармс шокирована увиденным в Авдеевке

За все время гибридной войны было повреждено 1032 домов в частном секторе и 91 многоэтажка, отметила вице-спикер

За последние недели эскалации, после 29 января 2017 года, в Авдеевке были повреждены 328 зданий, два из них вчера, 19 февраля. Об этом у себя в Facebook cообщила вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко.

По ее словам, за все время гибридной войны- 1032 домов в частном секторе и 91 многоэтажка.

"Сегодня вместе с депутатом Европарламента Ребеккой Хармс и Марией Ионовой мы побывали в домах, куда снаряды влетели 17 февраля. Тогда два подростка чудом остались живы, они играли в компьютер в этой комнате, от которой остались стены с обоями. Ребят привалило стеной, но с ними был ангел-хранитель", - сказала Геращенко.

Она уточнила, вблизи другого дома погиб один человек, обстрелы велись из танка со стороны оккупированной Горловки.

Сейчас бригады спасателей разбирают завалы.





"Ребекка - шокирована, хотя это не первый ее визит в Донбасс. В воскресенье из-за обстрелов Авдеевка снова была обесточена и без воды, поэтому сейчас идут ремонтные работы, чтобы дать мирным жителям воду и свет. Пока мы объезжали поврежденные объекты - далеко бахало. Интересно, многие европейцы и послы, которые так ратуют за выборы в Донбассе, готовы, как Ребекка, приехать в Авдеевку хоть на пару часов", - сказала Геращенко.





"Все попытки ДРГ и боевиков обстреливать и провоцировать украинских военных мы расцениваем как грубое их нарушение. Хармс отметила, что важный для нее факт, который мало понимают и знают в Европе, - это то, что украинские позиции находятся далеко от линии договоренностей минских соглашений сентября 2014 года, потому что эти договоренности были нарушены РФ и боевиками. И она будет доносить эту информацию своим европейским партнерам и коллегам", - подчеркнула Геращенко.





По информации Укринформ, еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и реагирования на кризисные ситуации Христос Стилианидес также начал двухдневную поездку в Донбасс.

20 февраля Авдеевку Донецкой области полностью подключили к электроснабжению.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Читайте также: Глава МИД Литвы: Санкции против России нельзя отменять

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.