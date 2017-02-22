В частях ВМС ночью провели проверку наличия стрелкового оружия

В связи с инцидентом в Одессе усилен контроль за хранением оружия в частях ВМС ВСУ

После задержания контрактника Военно-морских сил во время покупки оружия в Одессе командование ВМС провело проверки в воинских частях на наличие стрелкового оружия, а также был усилен контроль за его хранением. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины.

"По приказу командующего ВМС, в воинских частях уже вчера вечером и ночью проведена дополнительная проверка наличия стрелкового оружия. Кроме того, назначено служебное расследование, призванное выяснить обстоятельства, способствовавшие совершению правонарушения.", - сказано в сообщении.

В ВМС резко осудили позорный поступок военнослужащего.

Там назвали правонарушение единичным фактом, который "убедительно доказывает недопустимость сочетания выполнения служебных обязанностей с теми или иными политическими предпочтениями".

21 февраля 2017 года, правоохранители сообщили, что в Одессе в одной из частей ВМС был выявлен военнослужащий, намеревавшийся отвезти на Майдан 12 автоматов АК и винтовку СВД, которые заказал из зоны АТО и приобрел якобы для некой "Одесской народной республики".

Задержанный планировал закупку российского автоматического оружия для применения его во время массовых акций на Майдане 20-22 февраля.

СБУ опубликовала аудио- и видеоматериалы по этому делу.

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