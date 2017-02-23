СБУ прекратила деятельность международной хакерской группировки

По данным СБУ, деятельность хакеров координировалась из Российской Федерации, а потерпевшими были клиенты банков ЕС, США и Украины

СБУ совместно с полицией прекратили противоправную деятельность международной хакерской группировки "кардеров", в состав которого входили четыре жителя Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники получали доступ к счетам клиентов иностранных и отечественных банковских учреждений и подделывали платежные карточки.

По данным СБУ, деятельность хакеров координировалась из Российской Федерации, а потерпевшими были клиенты банков ЕС, США и Украины.

Также злоумышленники получали несанкционированный доступ к учетным записям социальных сетей и почтовых ящиков, сведения из которых использовались для мошеннических действий.

Во время обысков правоохранители изъяли специализированное телекоммуникационное оборудование, которое использовалось в противоправной деятельности, персональные компьютеры и средства связи, большое количество магнитных карточек с данными о банковских счетах (т.н. белый пластик), а также вредоносное программное обеспечение и незаконно полученные данные банковских карточек.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УК.

В США украинского хакера Сергея Вовненко осудили на 41 месяц лишения свободы за онлайн-взлом форумов.

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