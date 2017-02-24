Сутки в зоне АТО: погиб военный, в Авдеевке снова эскалация
Вооруженные Силы Украины в четверг, 23 февраля, в результате боевых действий в Донбассе понесли потери: один военный погиб, еще двое ранены. Об этом сегодня на традиционном брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения", - сказал он.
По словам Лысенко, в очередной раз обострилась ситуация в Авдеевке: вчера боевики гибридной армии РФ обстреливали местную промзону в целом более 10 часов.
Читайте также: ОБСЕ заявляет о деэскалации в Донбассе
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
13:59
-
13:28
-
13:26
-
12:51
-
12:28
Новости партнеров
- 93237
- 42985
- 41731
- 17510
- 16099