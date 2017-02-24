USD:  26.77  27.11   EUR:  28.13  28.82  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Сутки в зоне АТО: погиб военный, в Авдеевке снова эскалация

24.02.2017 14:08
Как сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО, вчера боевики обстреливали Авдеевскую промзону в целом более 10 часов
Сутки в зоне АТО: погиб военный, в Авдеевке снова эскалация
Фото: EPA

Вооруженные Силы Украины в четверг, 23 февраля, в результате боевых действий в Донбассе понесли потери: один военный погиб, еще двое ранены. Об этом сегодня на традиционном брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения", - сказал он.

По словам Лысенко, в очередной раз обострилась ситуация в Авдеевке: вчера боевики гибридной армии РФ обстреливали местную промзону в целом более 10 часов.

Читайте также: ОБСЕ заявляет о деэскалации в Донбассе

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 