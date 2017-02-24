Сутки в зоне АТО: погиб военный, в Авдеевке снова эскалация

Как сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО, вчера боевики обстреливали Авдеевскую промзону в целом более 10 часов

Вооруженные Силы Украины в четверг, 23 февраля, в результате боевых действий в Донбассе понесли потери: один военный погиб, еще двое ранены. Об этом сегодня на традиционном брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.



"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения", - сказал он.



По словам Лысенко, в очередной раз обострилась ситуация в Авдеевке: вчера боевики гибридной армии РФ обстреливали местную промзону в целом более 10 часов.

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