ОБСЕ заявляет об эскалации: зафиксировано 1200 взрывов

Более 80% взрывов были зарегистрированы в районе треугольника Авдеевка-Ясиноватая-бывший Донецкий аэропорт, отметили в ОБСЕ

В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества случаев нарушения режима прекращения огня, включая свыше 1 200 взрывов. Об этом говорится в отчете за 24 февраля.

В ОБСЕ отметили, что ранее было зафиксировано около 460 взрывов.

"Приблизительно одна тысяча взрывов были зарегистрированы в районе треугольника Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт", - подчеркнули в ОБСЕ.

Незадолго до полуночи в ночь с 23 на 24 февраля камера СММ в Авдеевка (17 км к северу от Донецка) зафиксировала 51 взрыв неопределенного происхождения и 10 снарядов (из которых семь с северо-запада на юго-восток, один с севера на юг, один с юго-запада на северо-восток и еще один с юга на запад).

"Огневая активность началась с шести взрывов неопределенного происхождения и трех снарядов с северо-запада на юго-восток. Все эти нарушения режима прекращения огня были отмечены в 4-7 км к востоко-юго-востоку", - отметили в пресс-службе миссии.

На следующий день наблюдатели, находившиеся в оккупированной Ясиноватой (16 км к северо-востоку от центра Донецка) в течение приблизительно пяти часов, слышали 355 взрывов на расстоянии от 3 до 9 км в секторе от юго-запада до северо-северо-запада.

Осуществляя патрулирование в Авдеевке на протяжении более четырех часов, команда миссии слышала 290 взрывов неопределенного происхождения в 1-6 км к юго-востоку и 130 взрывов неопределенного происхождения в 3-7 км к юго-западу.

Вечером 23 февраля в оккупированной Горловке (39 км к северо-востоку от Донецка) СММ слышала восемь взрывов, которые, по оценке наблюдателей, произошли вследствие артиллерийского огня в 6-8 км к западу.

Вечером 23 февраля в оккупированном Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка) команда миссии слышала 55 взрывов неопределенного происхождения в 5-7 км к юго-западу.

27 февраля сообщалось, что в обстреливаемой российско-террористическими войсками Авдеевке по состоянию на 07:00 по-прежнему отсутствует централизованное электроснабжение, водоснабжение осуществляется по графику из городского резервуара.

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