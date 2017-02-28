Сутки в АТО: ранен один украинский военный

Боевики не прекращают вести обстрелы по всей линии фронта

Гибридные войска РФ продолжают вести огонь по всем направлениям, один украинский боец был ранен. Об этом сообщает спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

На луганском направлении за минувшие сутки состоялось шесть обстрелов боевиками без применения тяжелого вооружения.

"После обеда противник открыл огонь из стрелкового оружия по Лобачеву. Под вечер боевики обстреливали Станицу Луганскую и окрестности из гранатометов и стрелкового оружия. С девяти часов вечера и до полуночи состоялись три вражеских вооруженных провокации вблизи Новоалександровки", - сказал Лысенко.

На донецком направлении боевики обстреливали Авдеевку с использованием минометов различных калибров, танков и легкого вооружения. В общем, за минувшие сутки противник выпустил по Авдеевке 135 мин и 50 танковых снарядов.

"В результате мощного танкового обстрела капитальные здания и металлоконструкции на позиции Шахта Бутовка были разрушены", - сообщил спикер Минобороны.

Обстрелу подвергался район Светлодарской дуги, периметр Горловки и территория вблизи Донецкого аэропорта. По позициям в районе Светлодарской дуги гибридные войска РФ в течение дня выпустили около 100 мин.

Горловку обстреляли преимущественно из легкого вооружения, а по Водяному вел огонь вражеский танк.

"Всего за минувшие сутки на донецком направлении зафиксировано 37 вражеских обстрелов, из них 17 - из тяжелого вооружения", - подытожил Лысенко.

В течение всей ночи боевики открывали огонь из стрелкового оружия на приморских рубежах на мариупольском направлении. Под обстрел попали Новотроицкое, Чермалик, Павлополь, Гнутово, Водяное и Талаковка.

"В девять часов вечера начался активный обстрел позиций вблизи Широкино с применением артиллерии калибром 122-мм и танков. Вокруг Марьинки было спокойно. Вчера за минувшие сутки на мариупольском направлении состоялся 41 вражеский обстрел, из них - 11 с использованием тяжелого вооружения", - отметил Лысенко.

28 февраля сообщалось, что за минувшие сутки боевики 84 раза обстреляли позиции сил АТО.

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