Прокуратура открыла дело из-за отравления 18 школьников в Бахмуте

28 февраля были госпитализированы 16 учеников с пищевой токсикоинфекцией и синдром гастроэнтероколита, в среду утром в больницу обратились еще 2 детей

Артемовская местная прокуратура начала уголовное производство по факту отравления 18 учеников в одной из школ города Бахмут Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, вечером 28 февраля, в Бахмутскую детскую больницу с диагнозом пищевая токсикоинфекция, синдром гастроэнтероколита попали 16 учеников 1-10 классов. Позже в больницу обратились еще двое детей с аналогичными симптомами.

"Все они питались в школьной столовой. Сейчас жизни детей ничего не угрожает, им назначено необходимое лечение", - говорится в сообщении.

Сведения по факту массового отравления детей внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч.1 ст.137 УК Украины - ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей).

"Следователем проведен осмотр столовой, во время которого изъяты журналы и другие документы, касающиеся школьной столовой. Проводится сбор материалов для установления всех обстоятельств происшествия. Из школьной столовой отобраны пробы пищевых продуктов, смывы на кишечную палочку, патологическую флору и микробиологическое исследование", - проинформировали в прокуратуре.

Досудебное расследование продолжается.

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