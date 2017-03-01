Боевики вернули ОБСЕ беспилотник и стерли все данные

На беспилотнике ОБСЕ все собранные данные отсутствовали

Боевики террористической организации ДНР вернули наблюдателям Специальной мониторинговой мисии ОБСЕ захваченный ими ранее беспилотник без собранных данных. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе миссии.

Террористы сказали ОБСЕ, что якобы "ведется расследование" по факту обстрела наблюдателей.

"Боевики не назвали причастных к этому инциденту лиц, не сообщили, когда будет завершено это расследование. Вернули БПЛА, но не вернули собранные аппаратом данные наблюдения, которые вооруженные лица также забрали", - подчеркнули в пресс-службе.

24 февраля в Ясиноватой боевики ДНР обстреляли наблюдателей СММ ОБСЕ и забрали у них беспилотник.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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