Авдеевку готовят к автономному обеспечению водой - Жебривский

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации сообщил детали по водоснабжении города

Воды в резервуарах Авдеевки осталось максимум на две подачи в сеть. Об этом у себя в Facebook cообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Он напомнил, что накануне шесть дней воду в город подавали по графику.

"Готовим город к автономному обеспечению водой. В частном секторе расставили дополнительно пять резервуаров емкостью один кубический метр", - сказал Жебривский.

По его словам, жителям города помогают в доставке воды и гуманитарные организации.

"По состоянию на сегодня в школах и других социальных объектах Авдеевки уже установлено 34 резервуара для питьевой воды", - уточнил Жебривский.

Он добавил, что оперативный штаб прорабатывает возможность закупки еще 10 однокубовых резервуаров для питьевой воды.

ГСЧС готов передислоцировать в Авдеевку два водовоза семь и девять кубических для развозки питьевой воды по резервуарам.

"Авдеевский коксохим предоставляет большую цистерну 17 кубических метров для обеспечения города технической водой", - сказал Жебривский.

Боевики террористической организации ДНР продолжают препятствовать проведению аварийно-восстановительных работ на Донецкой фильтровальной станции.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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