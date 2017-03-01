Дело известного сепаратиста из Харькова будут расследовать заочно

Суд разрешил провести заочное расследование в отношении Константина Долгова, который с мая 2014-го находится в розыске и сейчас скрывается в ОРДЛО

Киевский районный суд Харькова разрешил провести специальное досудебное (заочное) расследование в отношении известного сепаратиста Константина Долгова, который сейчас скрывается во временно оккупированных районах Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.



"Поскольку подозреваемый скрывается от органов следствия и суда, постоянно находится на временно оккупированной территории, не подконтрольной украинской власти, где продолжает свою противоправную деятельность антиукраинской направленности, прокуратура обратилась в суд с ходатайством разрешить провести специальное заочное досудебное расследование", - говорится в сообщении.



36-летний харьковчанин Долгов подозревается в организации и обеспечении финансирования умышленного повреждения чужого имущества, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также публичных призывах к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 110 УК Украины).



По данным следствия, в конце марта 2014 года Долгов организовал и профинансировал ряд поджогов банкоматов в Харькове, заплатив за это $1,1 тысячу.



Кроме того, подозреваемый принимал активное участие в митинге "В поддержку юго-востока Украины" в Москве, где призвал к действиям, направленным на изменение границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, в частности построить на территории отдельных областей "новое государство" под названием Новороссия.



В апреле 2014-го Долгова задержали и заключили под стражу с правом внесения залога. Во время обысков по месту его жительства были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие и патроны к нему.



В мае 2014 года сепаратист был освобожден из следственного изолятора под залог в 364 тысячи грн, после чего он сбежал и был объявлен в розыск.

В октябре 2015 года информационные ресурсы боевиков сообщили о назначении Долгова так называемым официальным представителем "министерства иностранных дел" террористической организации ДНР.

21 февраля 2017 года СБУ сообщила о перехвате телефонного разговора Долгова с сотрудником российских спецслужб о подготовке дестабилизации ситуации в Киеве в третью годовщину событий на Майдане.



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